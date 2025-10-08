MONTENERO DI BISACCIA. Avanti con “Vicin’ a Vu”: incontro al Ministero per garantirne la continuità

Prosegue il percorso istituzionale per il progetto Vicin’ a Vu, il modello di assistenza territoriale dedicato agli over 65 che ha visto Montenero di Bisaccia, Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni uniti in una rete intercomunale di servizi di prossimità. Questa mattina, la sindaca di Montenero Simona Contucci, il senatore e sindaco di San Giacomo Costanzo Della Porta e il sindaco di Petacciato Antonio Di Pardo hanno incontrato a Roma il Ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione Tommaso Foti, per discutere della prosecuzione del progetto.

«Prosegue il nostro impegno per il progetto Vicin’ a Vu – ha dichiarato la sindaca Contucci – Questa mattina, insieme al senatore e sindaco di San Giacomo degli Schiavoni Costanzo Della Porta e al sindaco di Petacciato Antonio Di Pardo, abbiamo incontrato a Roma il Ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, per discutere della prosecuzione del progetto Vicin’ a Vu. L’obiettivo è quello di dare continuità a un presidio fondamentale di assistenza e servizi dedicati agli over 65, un modello di prossimità che coinvolge assistenti sanitari, Oss, infermieri di comunità, fisioterapisti, ostetriche, segretarie sociali e autisti».

Il progetto, avviato nel 2024 e finanziato inizialmente dal Pnrr, è stato riconosciuto come altamente meritevole e ora punta a consolidarsi attraverso i Fondi di Coesione. Vicin’ a Vu ha già dimostrato di ridurre l’isolamento degli anziani, favorire l’inclusione sociale e rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini.

«Il progetto è stato riconosciuto come altamente meritevole – ha aggiunto Contucci – e questo ci incoraggia a proseguire con determinazione nel percorso avviato. Un sincero ringraziamento al Ministro Tommaso Foti per la disponibilità e la sensibilità dimostrate e al senatore Costanzo Della Porta per aver reso possibile questo prezioso momento di confronto. Insieme, lavoriamo per una comunità sempre più attenta, solidale e vicina alle persone».