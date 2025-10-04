TERMOLI. Stamani l’ultimo saluto a Luigi Di Gioia, l’esercente di via De Nicola, scomparso a 65 anni due giorni fa. Il fratello Roberto lo ha voluto ricordare così: «Voglio ricordarti così, con questo tuo sorriso». Nel diffondere queste intense parole, rinnoviamo il cordoglio alla famiglia Di Gioia.

«Con questa immagine che rappresenta la tua capacità di passare dall’essere la persona più pacata del mondo a quella più simpatica.

Ieri ci sarebbe voluto uno stadio per contenere tutta la gente che ha voluto renderti omaggio, per tutti quelli a cui hai sempre regalato un sorriso, un consiglio, una parola di conforto, una battuta, come solo tu sapevi fare.

Sei stato “il fratello maggiore”, sei stato un padre, un amico, un mentore, una presenza costante in tutta la mia vita, una certezza nei momenti di paura e di difficoltà.

Mi hai regalato alcuni dei momenti più belli della mia vita, da bambino, da ragazzo e da adulto.

Mi hai ripreso quando sbagliavo, senza mai alzare la voce, sempre col dialogo e sempre in maniera costruttiva.

Mi hai insegnato la gentilezza, la pacatezza, l’approccio positivo nel risolvere i problemi.

E adesso ho un senso di vuoto e di solitudine incolmabile.

Spero di essere per i miei figli e per i tuoi figli, i miei fratelli, 1/10 di quello che sei stato tu per me.

Sò che non ci riuscirò.

Ma ti prometto che ci proverò».