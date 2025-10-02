Yacht di 45 metri in avaria al largo, le manovre per ormeggiarla in sicurezza al porto turistico

TERMOLI. Operazione congiunta tra Capitaneria, piloti del porto e Marinucci Yachting Club: ormeggiata in sicurezza a Termoli la “Tremenda”.

Una complessa operazione di soccorso e manovra portuale si è conclusa positivamente al largo delle isole Tremiti e lungo la costa molisana. Una nave da diporto internazionale di 45 metri, la “Tremenda”, con dieci persone a bordo, ha subito un’avaria durante la navigazione in Adriatico ed è stata assistita fino al porto turistico di Termoli, Marina di San Pietro.

Il problema tecnico si è presentato inizialmente con il guasto al sistema di stabilizzazione della nave. Successivamente, durante la navigazione verso Termoli, l’imbarcazione ha perso anche la funzionalità dei timoni, complicando ulteriormente la governabilità, mentre un generatore in avaria ha messo fuori uso le eliche laterali di manovra. Al comandante non restavano che le eliche di propulsione principali, con cui, sotto mare mosso e onde fino a 4 metri, ha continuato a navigare chiedendo supporto.

La Capitaneria di Porto di Termoli, informata dell’emergenza, ha subito attivato la catena di soccorso marittimo, coordinando le azioni insieme al servizio dei piloti del porto e al Marinucci Yachting Club. Il pilota ha raggiunto la nave per guidarla lungo la rotta di accesso più sicura, sfruttando una linea che consentisse all’imbarcazione di procedere diritta anche senza timoni.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi di supporto: il battello pilota, la rescue boat e due gommoni, pronti ad assistere in caso di peggioramento della situazione. Una volta giunta all’ingresso della darsena turistica, l’operazione di ormeggio è stata eseguita con grande precisione: sfruttando i motori, le ancore e persino l’effetto “vela” dato dal vento, i soccorritori hanno posizionato la “Tremenda” al suo punto di ormeggio in piena sicurezza.

«La Capitaneria ci ha sempre assistito con mezzi e uomini – sottolineano i responsabili del Marinucci Yachting Club – e un ringraziamento particolare va alla centrale operativa della Guardia Costiera e a tutto il corpo tecnico dei nostromi, presenti sin dall’inizio dell’emergenza».

L’episodio conferma l’efficacia della collaborazione tra i diversi attori che operano sul mare a Termoli: Guardia Costiera, piloti del porto e realtà private del settore nautico, in grado di intervenire tempestivamente anche in situazioni di forte rischio.