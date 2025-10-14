Zona artigianale da migliorare: Termoli in lizza per un finanziamento da cinque milioni di euro

TERMOLI. Non solo rigenerazione urbana in centro, ma anche un miglioramento della zona di accesso da Sud alla città, connessa con l’area artigianale.

Con la delibera di Giunta del 4 settembre 2025, il Comune di Termoli ha approvato la terza variazione al Piano triennale delle opere pubbliche, finalizzando la partecipazione al bando ministeriale per la sicurezza degli edifici e del territorio relativo al triennio 2026–2028.

Il bando, promosso dal Ministero dell’Interno e scaduto lo scorso 15 settembre, mette a disposizione contributi per interventi di messa in sicurezza strutturale e idrogeologica, con una dotazione complessiva di 1,265 miliardi di euro. In questo contesto, l’Amministrazione termolese ha presentato una richiesta di finanziamento pari a cinque milioni di euro, con l’obiettivo di riqualificare l’area artigianale posta all’ingresso sud della città.

Il progetto, articolato e strategico, punta a rendere la zona più sicura, funzionale e attrattiva, intervenendo su diversi fronti: l’allargamento e l’asfaltatura delle strade ove necessario, la realizzazione di piccole rotonde per migliorare la viabilità negli incroci più critici, il completamento dei marciapiedi per garantire sicurezza pedonale, e il potenziamento del sistema di deflusso delle acque meteoriche per prevenire allagamenti e migliorare la resilienza urbana.

L’intervento è pensato per restituire decoro e dignità a un quartiere produttivo che rappresenta una porta d’ingresso fondamentale per Termoli, con l’ambizione di renderlo più interessante e appetibile per nuove attività economiche.

L’Amministrazione comunale sottolinea come la riqualificazione dell’area artigianale non sia solo un’operazione infrastrutturale, ma un tassello cruciale per il rilancio dell’economia locale.

Migliorare la circolazione stradale, agevolare il traffico e valorizzare gli spazi urbani significa investire nel futuro della città, creando le condizioni per attrarre investimenti e nuove aperture. La fiducia nel finanziamento pubblico è alta: se accolto, il contributo ministeriale rappresenterebbe una svolta concreta per il quartiere e per l’intero tessuto produttivo cittadino, in linea con gli obiettivi nazionali di sicurezza e sviluppo territoriale.

