Anna Di Marco spegne 85 candeline

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Con immensa gioia si celebrano oggi gli 85 anni della straordinaria Anna Di Marco!

«Esempio luminoso di forza, dolcezza e amore per la vita, Anna incarna un patrimonio d’affetti che si riflette nel suo cuore grande. Con il sorriso, la fede e la gioia nel cuore, affronta ogni giorno come un dono, lasciando intorno a sé un segno indelebile di serenità e speranza. A lei giungano gli auguri più affettuosi di buon compleanno e un abbraccio colmo di riconoscenza e tenerezza da parte di tutti coloro che le vogliono bene».