Auguri ad Arianna Ritucci: si è laureata all’UniMol

COLLETORTO. Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria per Arianna Ritucci.

Ieri, mercoledì 22 ottobre, presso l’Università degli Studi del Molise, Arianna Ritucci ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Ha discusso un’apprezzata tesi in Letteratura italiana e Didattica del testo letterario dal titolo: “La fiaba e la modernità letteraria. Percorsi didattici fra tradizione e rielaborazione testuale”.

Relatore: Chiar.mo Prof. Alberto Carli.

Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Arianna Mazzola.

Oggi il nostro cuore è pieno di gioia e orgoglio nel vederti raggiungere questo brillante traguardo, affrontato con impegno, passione e determinazione. Ti auguriamo che questo sia solo l’inizio di un futuro ricco di successi. Siamo sicuri che con la stessa grinta e tenacia saprai farti spazio nel mondo e raggiungere tutti i tuoi sogni.

Congratulazioni dottoressa! Con infinito amore papà, mamma, Giada e Luca.