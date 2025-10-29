Brindisi accademico: il percorso virtuoso di Angelo Grimani

CAMPOBASSO. Ieri, martedì 28 ottobre 2025, presso l’Università IUAV di Venezia, Angelo Grimani ha conseguito la laurea magistrale in Architettura con la votazione di 107/110, coronando un percorso accademico intenso e ricco di soddisfazioni. Un traguardo che non rappresenta soltanto il compimento di un ciclo di studi, ma anche l’inizio di una nuova fase professionale, maturata tra dedizione, talento e visione progettuale.

Angelo ha saputo portare con sé, fino alle rive della laguna veneziana, il senso profondo delle radici e della famiglia. Al suo fianco, nel giorno della proclamazione, i genitori Nicola e Loredana, e il fratello Manuel, testimoni orgogliosi di un cammino che ha unito studio e passione, tecnica e sensibilità.

La figura del neo-dottore in Architettura si distingue per la capacità di coniugare rigore metodologico e apertura creativa, qualità che hanno trovato piena espressione nel lavoro di tesi e nelle esperienze maturate durante il percorso universitario. Venezia, con il suo patrimonio storico e la sua vocazione alla sperimentazione, ha rappresentato per Angelo un laboratorio ideale, dove affinare competenze e immaginare scenari futuri.

Alla famiglia Grimani, che ha sostenuto con discrezione e forza ogni passo di questo percorso, va il plauso di una comunità che riconosce nell’impegno dei giovani professionisti un investimento prezioso per il territorio e per il Paese. Ad Angelo, l’augurio sincero di un futuro ricco di progetti, sfide e realizzazioni, nel segno di quella passione che lo ha guidato dal Molise al Veneto, e che continuerà a ispirarlo ovunque deciderà di costruire.

EB