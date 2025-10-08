SAN MARTINO IN PENSILIS. Buon 60esimo compleanno a Giuseppina Romano, per tutti semplicemente Pina. Per lei degli auguri super speciali.

«Oggi celebriamo una donna straordinaria, la nostra mamma Pina Romano, che spegne 60 candeline con il cuore pieno di amore e una vita dedicata a chi le sta accanto.

Mamma attenta, generosa, instancabile, sei stata la nostra guida, la nostra confidente, e soprattutto la nostra amica più sincera. Anche quando non siamo stati perfettamente in sintonia, sei sempre lì, pronta a mostrarci la via, con pazienza e con quell’amore unico che solo una mamma sa dare.

In questi anni ci hai insegnato cosa significa amare senza condizioni, credere nei sogni, affrontare le difficoltà con coraggio e sorridere davanti alla vita. Sei il cuore della nostra famiglia, il filo invisibile che ci tiene uniti e ci fa sentire sempre protetti.

Oggi vogliamo dirti grazie, mamma, per tutto quello che fai, per chi sei, per l’infinito amore che ci doni ogni giorno. Che questo compleanno ti porti gioia, serenità e momenti indimenticabili, perché te lo meriti più di chiunque altro.

Con tutto il nostro affetto, tuo marito Franco, i figli Raffaele e Veronica, le nipotine Giusi Luce e Giada Stella, la nuora Dora e il genero Franco».