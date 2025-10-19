I suoi primi 60 anni: auguri a Matilde Zulli

GUGLIONESI-PESCARA. Buon compleanno a Matilde Zulli che oggi, domenica 19 ottobre spegne 60 candeline.

«Ogni anno è una pagina della tua storia, ma tu sai renderla speciale, vivendo ogni momento con energia, curiosità e gioia. Ti auguriamo di continuare a trovare forza quando serve, luce nei giorni più bui e bellezza in ogni piccola cosa.

Che la tua vita continui a essere un viaggio unico, pieno di abbracci, risate e momenti da custodire nel cuore. Sei speciale, e questo compleanno è solo un altro splendido capitolo della tua meravigliosa avventura.

Tanti auguri dalle tue sorelle Stefania e Alberta, dai tuoi nipoti Andrea e Federica e da tutta la big family sparsa tra Molise e Abruzzo».