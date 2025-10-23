Buon compleanno alla “presidente Rosanna”

URURI. «Buon compleanno Presidente». Rosanna Perugini, una guida autentica per l’associazione femminile e per il Carro dei Giovani di Ururi

«Da sempre figura di riferimento e simbolo di dedizione, Rosanna rappresenta l’essenza dell’Associazione Femminile e del Carro dei Giovani. Presidente instancabile e profondamente appassionata, si distingue per l’impegno costante,la serietà e la capacità di trasmettere entusiasmo.

In occasione del suo 40º compleanno, tutto il gruppo si unisce con affetto per porgerle i più sinceri auguri, celebrando non solo la donna e la presidente straordinaria che è, ma anche l’amica e il punto di riferimento che da sempre rappresenta per tutti.

Buon compleanno, Rosanna con affetto e riconoscenza da tutti noi».

Il carro dei Giovani