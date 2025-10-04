Buon compleanno, Debora!

TERMOLI. Oggi compie i suoi primi 50 anni e non li dimostra affatto: auguri a Debora Petrucci. Cinquant’anni di grazia, forza e bellezza: oggi celebriamo non solo un traguardo, ma una donna che ha saputo vivere ogni stagione con passione e autenticità. Alla nostra affezionata lettrice Debora Petrucci, esempio di eleganza e vitalità, giungano i più sentiti auguri per un compleanno speciale, ricco di sorrisi, abbracci sinceri e nuove emozioni da collezionare.

Che questo giorno sia l’inizio di un capitolo luminoso, dove ogni sogno trova spazio e ogni desiderio prende forma.