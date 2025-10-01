Carmela Centritto diventa centenaria



SEPINO. Auguri speciali alla signora Carmela Centritto, ospite della casa di riposo “Tre Fontane” di Sepino. Un momento di affetto e riconoscenza ha illuminato la giornata della signora Carmela, originaria di Mirabello Sannitico e oggi ospite della casa di riposo Tre Fontane di Sepino. A renderle omaggio, in occasione di un traguardo significativo, è stato il presidente Domenico Cirelli, accompagnato dagli operatori della struttura, e dai familiari, che hanno voluto esprimerle personalmente gli auguri e la vicinanza della comunità.

La signora Centritto, dal carattere tenace e dallo sguardo ancora lucido, incarna la forza e la dignità delle generazioni che hanno attraversato epoche complesse con coraggio e determinazione. Il suo esempio è motivo di orgoglio per la struttura che la ospita e per il territorio tutto.

L’incontro si è svolto in un clima di festa e commozione, con parole sincere e gesti che hanno sottolineato il valore umano e sociale dell’accoglienza e della cura degli anziani.