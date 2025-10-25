PORTOCANNONE. Confetti rossi per Ilaria Casolino, che si è brillantemente laureata in Ingegneria Informatica e Automatica presso La Sapienza di Roma.

«110 Auguri Dottoressa Casolino!

Anno Domini MMXXV, alba signanda lapillo dies in Roma.

Oggi, nella Capitale, all’Università La Sapienza, Ilaria Casolino si è brillantemente laureata alla Triennale in Ingegneria Informatica e Automatica con una tesi molto apprezzata dalla Commissione, dal titolo “Progettazione e Sviluppo di un sistema interattivo per la simulazione di un Test di Turing in ambiente ludico”, relatore il professor Roberto Navigli, colui che ha portato in Italia l’Intelligenza Artificiale.

L’epopea universitaria di Ilaria l’ha condotta al lusinghiero traguardo a soli 21 anni. Felici e fieri: papà Vincenzo, mamma Emilia, la sorella Alessia, i nonni Settimia, Cosimo e Nina, gli zii e i cugini.

Alla neo dottoressa, con il talento del disegno a mano libera e geometrico (come il papà), le congratulazioni e l’augurio di un futuro radioso anche dal Reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale Renzetti di Lanciano.

Nunc est bibendum, presso una terrazza panoramica con vista Colosseo e tanta ottobrata romana.

Post Scriptum: Ilaria, gli zii Antonio e Angela ti lovvano».