Confetti rossi per Sara Simone al Conservatorio di Parma

TERMOLI-PARMA. Confetti rossi per Sara Simone: brillante laurea di secondo livello al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Confetti rossi e grande emozione al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma per Sara Simone, che ha conseguito con successo la Laurea di secondo livello presentando una raffinata tesi-concerto dal titolo “Nel giardino di Pan: il filo conduttore tra mitologia greca e musica francese”.

Relatrice del lavoro la professoressa Paola Camurri, che ha guidato la candidata in un percorso di approfondimento tra mito, simbolismo e suggestioni sonore della cultura francese di fine Ottocento.

Il concerto finale, tenutosi nella suggestiva Sala Verdi, ha visto la partecipazione della pianista Laura Manzella, che ha accompagnato con sensibilità e maestria l’esecuzione dei brani scelti, contribuendo a rendere l’evento un momento di intensa poesia musicale.

Il pubblico ha accolto la performance con calore e ammirazione, riconoscendo non solo la preparazione artistica di Sara Simone, ma anche la profondità di un percorso di studio che unisce ricerca musicologica e interpretazione.

Un traguardo importante per la giovane musicista, che corona così anni di impegno, passione e dedizione all’arte musicale. Complimenti, dottoressa Sara Simone!

Con tutto il nostro amore e la nostra ammirazione,

mamma Angela, papà Antonio, Claudia, Miriam, la tua grande famiglia e tutti i tuoi Amici.