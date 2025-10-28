Da Pasquale a Maria: «Amore mio, 13 anni insieme: 13 anni di noi»

CHIEUTI. Nozze di pizzo tra Pasquale Aurelio e Maria Di Gioia, che oggi celebrano i 13 anni di matrimonio.

Il messaggio di Pasquale a Maria: «Amore mio Maria, 13 anni insieme: 13 anni di noi. Abbiamo trasformato i giorni in ricordi, i sogni in passi concreti, e la vita in un viaggio condiviso. Grazie per il tuo amore, la tua forza, il tuo sorriso che rende leggere anche le giornate più pesanti.

Se tornassi indietro sceglierei ancora te, mille volte, senza esitare. A noi, ai nostri anni già vissuti e a tutti quelli che ci aspettano. Ti amo, oggi più di ieri e meno di domani. Tuo per sempre. ❤»