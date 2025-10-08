E’ nata Giovanna Nardelli

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Fiocco Rosa a San Giuliano di Puglia, è nata oggi, Giovanna Nardelli. al Punto nascita di Termoli.

Il sindaco, l’amministrazione e il Consiglio comunale di San Giuliano di Puglia, con immensa gioia, porgono i migliori auguri al consigliere Aurelio Nardelli, a Nunzia e alla piccola Elena Luce per la nascita della sorellina Giovanna. Che questo nuovo capitolo della Vostra vita sia colmo di gioia, serenità e amore. Alla neo-cittadina Giovanna auguriamo una vita ricca di salute, felicità e soddisfazioni.

