Gli 80 anni di Tommaso Perrotta

BONEFRO. Gli ottant’anni di Tommaso Perrotta: tanti auguri.

È un giorno speciale per te, un momento pieno di gioia per ringraziare il Signore per il grande dono della vita. I tuoi ottant’anni sono un’occasione per dire grazie anche a te per la tua presenza, il tuo impegno dedicato alla famiglia e al lavoro, per la tua generosità e disponibilità in ogni situazione sempre con il sorriso e tanta gentilezza. È bello condividere insieme un compleanno importante che ripercorre un lungo cammino. Con immenso affetto ti rivolgiamo i nostri auguri. La moglie Santina, i figli Pino e Nicola, la nuora Daniela e l’amatissimo nipote Tommaso.