CASTELBOTTACCIO. Grande festa per i 100 anni di nonna Nicolina Salsano: emozioni e gratitudine alla Casa di Riposo “Arnaldo De Lisio”

Una giornata di festa e commozione alla Casa di Riposo “Arnaldo De Lisio” di Castelbottaccio, dove la comunità si è stretta attorno a nonna Nicolina Salsano per celebrare il suo centesimo compleanno. Un traguardo straordinario, vissuto con gioia e riconoscenza da familiari, ospiti e operatori della struttura.

A rendere omaggio alla longeva protagonista, gli auguri speciali del sindaco di Castelbottaccio e di Lupara, insieme al presidente e a tutto il personale della cooperativa sociale “Insieme”, che gestisce la struttura. Un gesto corale che testimonia l’affetto e la stima verso una donna che ha attraversato un secolo di storia, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva.

«Grazie per aver tessuto la tela dei nostri ricordi con fili d’oro» – si legge nel messaggio dedicato a Nonna Nicolina – «È un onore festeggiare i tuoi 100 anni». Parole che racchiudono il valore di una vita vissuta con dignità, saggezza e amore per la comunità.