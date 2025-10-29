I confetti rossi meritati di Aurora Magnocavallo

TERMOLI-CAMPOBASSO. Aurora Magnocavallo è dottoressa in Scienze del servizio sociale.

Con grande orgoglio e profonda emozione, la famiglia Magnocavallo celebra il traguardo accademico raggiunto da Aurora, che ha conseguito la laurea in Scienze del servizio sociale presso l’Università degli Studi del Molise – sede di Campobasso.

Aurora ha dimostrato tenacia, dedizione e sensibilità nel percorso universitario, affrontando con serietà e passione le tematiche legate al welfare, all’inclusione sociale e alla tutela delle fasce più fragili. Il suo impegno costante e la sua capacità di ascolto rappresentano già oggi un valore per il territorio.

La laurea in Scienze del servizio sociale non è solo un titolo, ma un impegno verso la comunità: Aurora si prepara ora a mettere le sue competenze al servizio del bene comune, con uno sguardo attento alle dinamiche sociali e un cuore aperto alla solidarietà.

Alla neodottoressa vanno le più sincere congratulazioni da parte di familiari, amici e di tutta la cittadinanza, con l’augurio di un futuro professionale ricco di soddisfazioni e di opportunità.

Complimenti dottoressa Aurora Magnocavallo! Il tuo percorso è motivo di ispirazione per tutti noi.