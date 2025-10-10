Il 90esimo compleanno di Silvana Cocca, auguri!

SAN GIULIANO DI PUGLIA. 90 candeline per Silvana Cocca.

Un punto di riferimento per tutti, la persona più importante della famiglia, un dono di amore accolto e donato. Una mamma, una moglie, una zia, una nonna, un’amica speciale: basta un suo sguardo per farti sentire amato, un consiglio per affrontare un problema, un bacio per rinnovare un immenso affetto. Esserci è motivo di gioia infinita e di ringraziamento, da quando ti abbiamo conosciuta, giunta quasi cinquant’anni fa da Campobasso a San Giuliano di Puglia. Nel cuore e nella mente il ricordo dell’amatissimo marito Tonio, di Paolo, di quanti hanno condiviso infinite esperienze di vita e continuano a dirle, con bontà e riconoscenza… ti vogliamo un mondo di bene! A Silvana Cocca auguri per i suoi novant’anni da tutta la grande famiglia. Siamo qui, con te, con gratitudine e ogni benedizione dal Cielo.