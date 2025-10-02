TERMOLI. Oggi, Joel Ulitsch compie 5 anni!

La mamma Natalie gli dedica un augurio carico di amore e tenerezza:

«Che tu possa sognare sempre in grande, sorridere delle piccole cose, imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e custodirla come un tesoro.

Che tu possa, ogni anno, essere felice del passato e curioso del futuro.

Sorridi sempre con le labbra, con gli occhi e soprattutto con il cuore, e insegui i tuoi sogni e le tue passioni — come quella per il basket.

Sono fiera di te, amore di mamma, per il bambino che sei e la persona che stai diventando. Io sarò sempre al tuo fianco.”

Buon 5° compleanno, ometto di casa!

Con amore da mamma Natalie, nonna Anna, nonno Gianni, bisnonna Magdalena, zio Adrian, zio Sebastian e da tutti quelli che ti vogliono bene».

Auguri anche dalla nostra redazione.