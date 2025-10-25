Laurea con lode per Emanuele Antonio Perlino

TERMOLI. Il 24 ottobre, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Emanuele Antonio Perlino ha conseguito la Laurea in “Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia” con il massimo dei voti con Lode.

Grande apprezzamento è stato espresso dall’intera commissione per la Tesi Sperimentale dal titolo:

“Contributo diagnostico della Risonanza Magnetica Dinamica nello studio dell’Instabilità Rotulea”.

Congratulazioni per il meritato traguardo ed auguri per le sfide future che già ti sei prefissato.

“Per aspera ad astra”, Dottore!