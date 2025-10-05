Laurea con lode per Michele Mucciaccio

COLLETORTO. Laurea con lode in Scienze Motore e Sportive per Michele Mucciaccio.

Un percorso di studi affrontato con impegno, caparbietà e dedizione in un settore che ama e in cui ha investito con passione le sue energie e competenze. Venerdì 3 ottobre 2025, all’Università di Perugia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Michele Piero Mucciaccio ha conseguito brillantemente, con una votazione di 110/110 e lode, la laurea in Scienze Motorie e Sportive. Il neo dottore ha discusso un’apprezzata tesi dal titolo “Cadere per rialzarsi: Rugby e Judo per educare corpo e mente nella scuola”, relatore ch.mo Prof. Andrea Arena. Congratulazioni da parte della famiglia, degli amici e della Società Rugby Perugia.