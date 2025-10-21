Laurea con lode per Rossella Iannantuono

CAMPOBASSO-SAN BARTOLOMEO IN GALDO. Laurea con lode in Lettere e Beni Culturali per Rossella Iannantuono.

«Un traguardo importante raggiunto con impegno, sacrificio e merito, premiato da 110 su 110 e lode. Il 21 ottobre 2025 Rossella Iannantuono ha conseguito la laurea in Lettere e Beni Culturali all’Università degli Studi del Molise. La dottoressa ha discusso brillantemente una tesi in Introduzione alle lingue e alle letterature romanze medievali dal titolo “Le parole che resistono: Trobairitz e memoria femminile nell’era digitale”, relatore Ch.mo Prof. Simone Mercenaro. “Hai sempre avuto quella scintilla nei tuoi occhi, quella passione nel tuo cuore. Oggi, quella scintilla illumina il tuo percorso. Congratulazioni!”. Da mamma, papà e dalle tue sorelle».