LARINO. Laurea in Economia e Commercio per Alessandra Clissa.

Un percorso di studi affrontato con impegno, sacrificio e passione. Il 17 ottobre 2025, all’Università Politecnica delle Marche, Alessandra Clissa ha conseguito la laurea triennale in Economia e Commercio. La dottoressa ha discusso un’apprezzata tesi dal titolo “Il ruolo dell’indipendenza nella revisione legale”, relatore Ch.mo Prof. Marco Giuliani. Votazione: 103/110. Congratulazioni dalla famiglia e da tutti gli amici. Ad maiora semper.