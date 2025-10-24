Laurea in Informatica: congratulazioni a Flaviano Distaso

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Confetti rossi per Flaviano Distaso, che ha conseguito la laurea in Informatica a Roma.

«Hai inseguito il tuo sogno con determinazione, sacrificando ore di sonno e affrontando ogni ostacolo con coraggio, senza mai far mancare la tua presenza a chi ti vuole bene. Oggi raccogli i frutti di tanto impegno: la laurea in Ingegneria Informatica, discussa a Roma, è il coronamento di un percorso che ci rende immensamente orgogliosi. Flaviano Distaso, sei un esempio di forza e dedizione. Tanti auguri da Maria Francesca e Nicola, con tutto l’amore e la stima che meriti».