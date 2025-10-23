COLLETORTO. Laurea in Scienze della Formazione primaria per Antonio Paradiso. Un percorso intenso e di continua crescita e confronto per consolidare conoscenze, capacità e competenze in un contesto molto importante in cui sarà immerso il futuro delle nuove generazioni perché l’insegnante sarà guida e riferimento del loro cammino.

Ieri, mercoledì 22 ottobre 2025, Antonio Paradiso ha conseguito brillantemente la laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria all’Università degli Studi del Molise, sede di Campobasso.

Il neodottore ha discusso una tesi in Geografia con elementi di didattica dal titolo “La produzione di grano nel Molise. Il caso di Colletorto: approfondimenti storici e spunti didattici nella scuola primaria”. Relatore: Ch.mo Prof. Nicolino D’Antonio, correlatore: Ch.ma Prof.ssa Piera Di Marzio. Al maestro Antonio congratulazioni dai genitori Francesco Paradiso e Fernanda Lombardo, da tutti i parenti e dagli amici. Ad maiora semper maestro!