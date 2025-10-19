Madre e figlio: auguri di buon compleanno a Bettina e Felice

TERMOLI. Auguri a mamma Bettina Senese e al figlio Felice Marinucci: 92 e 72 anni insieme!

Oggi Bettina Senese e suo figlio Felice Marinucci festeggiano un doppio compleanno: 92 anni lei, 72 lui. Un traguardo che unisce generazioni e affetti in una giornata di festa e gratitudine. Lo scorso anno Bettina ha celebrato i suoi 91 anni in crociera sulla Costa Toscana, dimostrando che la vitalità non ha età.

Gli auguri arrivano con affetto da Angela, figlia e sorella; da Valter, figlio e fratello; da Irma, nuora e cognata; nonché dai nipoti Antonio e Aurora, che si uniscono con gioia a questo momento speciale.

La famiglia si stringe attorno a Bettina e Felice con amore e riconoscenza, celebrando la forza delle radici e la bellezza di ritrovarsi. Buon compleanno a entrambi, con l’augurio di tanti altri momenti felici da vivere insieme.