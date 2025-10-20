Melissa D’Addario è maggiorenne, auguri!

TERMOLI. Buon compleanno a Melissa D’Addario che oggi, lunedì 20 ottobre, diventa maggiorenne e spegne 18 candeline. Per lei una super dedica.

«Oggi compi diciotto anni.

Un numero che segna un confine, ma che per me è solo una nuova tappa del meraviglioso viaggio che abbiamo vissuto insieme fin dal tuo primo respiro.

Ti guardo e mi sembra impossibile che quella bambina dagli occhi curiosi, che correva incontro alla vita senza paura, sia diventata una donna.

Una donna forte, sensibile, capace di ascoltare e di amare con profondità.

Ricordo ogni piccolo passo, ogni conquista, ogni volta che hai cercato la mia mano per sentirti al sicuro…

E ogni volta che hai imparato a lasciarla andare per camminare da sola.

In quei momenti ho capito che crescere un figlio significa proprio questo: imparare a lasciarlo andare con fiducia, pur continuando ad amarlo con tutta l’anima.

Oggi ti auguro di inseguire i tuoi sogni senza mai dimenticare chi sei.

Non cercare la perfezione: cerca la verità, la gentilezza, la libertà.

Circondati di chi ti fa sentire viva, di chi ti rispetta, di chi ti fa ridere di cuore.

E quando la vita sarà dura, perché a volte lo sarà, ricordati che dentro di te c’è una forza immensa, e che noi saremo sempre qui, anche in silenzio, a sostenerti con tutto l’amore che un genitore può avere.

Ti amiamo più di quanto le parole possano dire.

Buon compleanno, nostra meraviglia.

Vai incontro alla vita con il sorriso e lascia che la tua luce illumini ogni strada che sceglierai di percorrere.

Con amore infinito, la tua mamma e il tuo papà, Giuseppe, Giulia e Camilla».