TERMOLI. Pietro Lesti oggi compie 60 anni; a lui giungono questi sentiti auguri per il raggiungimento di questo importante traguardo: «Carissimo Pietro, oggi non celebri solo un compleanno, ma un traguardo importante: i tuoi primi 60 anni di vita vissuta con intensità, passione e sorriso. Sessant’anni di impegno, di affetto condiviso, di strade percorse con la forza di chi non smette mai di credere nei propri sogni. Sessant’anni che raccontano un uomo autentico, leale, sempre pronto a regalare un gesto di gentilezza.
Il dottor Leo Spada ti augura di continuare a guardare al futuro con lo stesso entusiasmo di sempre: nuove avventure da vivere, nuove gioie da custodire e nuovi brindisi da condividere insieme! Buon compleanno Pietro!
Che questo giorno sia all’altezza della tua splendida storia».
A Pietro, auguri da parte della nostra redazione.