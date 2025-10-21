Samanta compie 25 anni, augurissimi

TERMOLI. Samanta Facchino compie 25 anni e per lei arriva il messaggio di auguri di papà Stefano. «25 anni di te e io ancora non ho capito dove hai messo il telecomando

Un quarto di secolo fa sei arrivata a sconvolgere le mie notti il mio portafoglio e il mio cuore

Oggi sei una donna almeno sulla carta ma per me sarai sempre quella ragazzina che mangiava le caramelle nel passeggino con aria spensierata

Ti auguro una vita piena di sogni realizzati risate sincere e meno drammi da serie TV

Buon compleanno cucciolo mio

E ricordati anche a 25 anni papà ha sempre ragione o quasi

Ti voglio un mondo di bene Samanta».