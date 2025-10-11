CAMPOMARINO. Settimio Chimisso compie 80 anni.

«Caro Settimio, questa volta te l’abbiamo fatta grossa!!! Abbiamo deciso di festeggiare con te non solo un semplice compleanno. Oggi non celebriamo soltanto i tuoi 80 anni, ma tutto ciò che rappresenti per noi: un amico sincero, un uomo generoso, un punto di riferimento per intere generazioni.

Per oltre vent’anni hai dedicato il tuo tempo, la tua energia e il tuo cuore alla grande famiglia Kemarin, educando, sostenendo e accompagnando tanti ragazzi nella loro crescita, dentro e fuori dal campo. Hai trasmesso valori autentici: rispetto, impegno, lealtà e amore per lo sport e per la vita. Tu che non ami stare sotto i riflettori, oggi te li meriti tutti.

Perché con la tua dedizione, il tuo sacrificio e la tua umiltà hai lasciato un segno profondo in ognuno di noi.

Grazie per tutto quello che hai fatto, per ciò che continui a fare e, soprattutto, per la persona speciale che sei.

Ottant’anni di cuore, passione ed esempio che resteranno per sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori.

Con affetto immenso e infinita gratitudine, i tuoi amici di sempre, la tua grande famiglia Kemarin».