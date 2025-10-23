Si laurea con lode Lorenza Pagliaccio

TERMOLI. Presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Lorenza Pagliaccio di Termoli si è brillantemente laureata con votazione 110 e lode nella Laurea Magistrale in “Languages for Communication in International Enterprises and Organizations”.

La tesi discussa, dal titolo “Tariffs, Trade and Transformations: The Impact of US Protectionism on the European Automotive Industry”, ha approfondito gli effetti del protezionismo statunitense sull’industria automobilistica europea.

Alla neo dottoressa, giungano le più vive congratulazioni e felicitazioni da parte dei genitori e di tutta la famiglia per l’eccellente traguardo raggiunto.

Anche la redazione di Termolionline si unisce con affetto agli auguri.