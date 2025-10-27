Tanti auguri a Stefania Zulli

GUGLIONESI. Buon compleanno a Stefania Zulli che oggi, lunedì 27 ottobre, spegne 55 candeline.

«La vita è un libro e oggi si apre una nuova pagina tutta per te. Che ogni giorno di questo nuovo anno sia pieno di sorrisi, di piccoli momenti preziosi e di grandi gioie da condividere con chi ti vuole bene. Grazie per esserci sempre stata, per il tuo cuore generoso e la tua forza discreta: sei un esempio di amore e dedizione per tutti noi. Ti auguriamo di vivere ogni emozione a pieno, con leggerezza e spensieratezza. Tanti auguri di cuore da tutti noi!». Buon compleanno dai tuoi figli Andrea e Federica, la tua “fastidiosa sorellina” Alberta, dalla big family sparsa tra Molise e Abruzzo e da chi ti vuole bene.