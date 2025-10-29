Un giorno da custodire nel cuore: la laurea di Giulia Giacomodonato

TERMOLI. Oggi è un giorno speciale, Giulia Giacomodonato, un giorno da custodire nel cuore.

Giulia ha raggiunto un traguardo straordinario: la laurea in Educatore nei servizi per l’infanzia all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. La sua tesi, “I figli del cambiamento tra separazioni, perdite e nuove forme di famiglia” è il coronamento di un percorso intenso, fatto di passione, curiosità e dedizione.

Oggi, la gioia per il risultato accademico si mescola all’orgoglio personale, Giulia non celebra solo la fine di un percorso, ma la forza, la determinazione e la crescita che l’hanno portata fino a questo momento.

Per lei una dedica speciale dalla mamma Patrizia Pezzuto.

«Dopo una settimana insonne, con il cuore che batte più forte, pieno di commozione per le molteplici emozioni, voglio dirti che sono orgogliosissima di te! Figlia mia bellissima (per come sei), sono fiera del traguardo raggiunto oggi, hai vinto. Mi sento di dire: abbiamo vinto insieme.

Sei riuscita a trasformare ogni paura in forza, non ti sei mai arresa. Nonostante tutto!

Complimenti perché sei andata avanti nel tuo percorso, mettendo al primo posto speranza, audacia e grande determinazione, che è quello che più ti contraddistingue in tutto ciò che fai. Sono fiera di te, cuore mio, per la donna che sei diventata. Non dubitare mai delle tue capacità, sorridi e non cambiare. Credi sempre in te stessa!

Io non ho mai dubitato nemmeno un secondo di te, e tutto questo ne è la prova. Continua a splendere, splendi sempre!

Vederti felice oggi e ogni giorno è la più grande ricompensa che la vita potesse farmi.

Sei una forza, la mia forza, quella che trovo ogni giorno per andare avanti. Congratulazioni, mia Dottoressa, sei la parte più bella della mia vita. Con amore, tua mamma».