A 82 anni dalla “Strage dell’olio” a Guglionesi

GUGLIONESI. L’amministrazione comunale di Guglionesi, in occasione della ricorrenza del 6 ottobre, rinnova il proprio impegno nella memoria collettiva della comunità.

In questa data, infatti, ricorre l’anniversario della “Strage dell’Olio”, avvenuta il 6 ottobre 1943, quando un bombardamento colpì i cittadini in fila per la distribuzione dell’olio, provocando la morte di 22 innocenti, tra uomini, donne e bambini.

Per onorare il sacrificio delle vittime e trasmettere alle nuove generazioni il valore della pace e della libertà, l’Amministrazione deporrà un mazzo di fiori in Viale Regina Margherita, luogo simbolico della tragedia.

«Ricordare la Strage dell’Olio – dichiara il sindaco Antonacci– significa custodire un patrimonio di memoria che appartiene a tutta la nostra comunità. È un dovere morale che ci unisce come cittadini e ci invita a riflettere sul prezzo pagato da chi ci ha preceduto per garantirci un futuro di libertà e democrazia».

La cerimonia avverrà lunedì 6 ottobre, alle 12 e sarà aperta alla cittadinanza; rappresenta inoltre un momento di raccoglimento e di testimonianza condivisa, affinché il ricordo resti vivo e non cada mai nell’oblio.