A Casacalenda sospensione notturna del flusso idrico

CASACALENDA. La Grim Scarl – Gestione Risorse Idriche Molisane – ha comunicato che, per consentire il recupero dei livelli ottimali del serbatoio comunale “San Rocco”, sarà necessario procedere alla sospensione notturna del flusso idrico nel territorio di Casacalenda.

L’interruzione è programmata nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 23:00 del 21 ottobre alle ore 06:00 del 22 ottobre 2025;

dalle ore 23:00 del 22 ottobre alle ore 06:00 del 23 ottobre 2025;

dalle ore 23:00 del 23 ottobre alle ore 06:00 del 24 ottobre 2025.



L’azienda invita i cittadini serviti dal serbatoio interessato ad adottare i necessari accorgimenti per fronteggiare la temporanea mancanza d’acqua, predisponendo scorte minime e limitando i consumi durante le ore critiche.

Per ogni dubbio o necessità, è attivo il numero 0874 1919702, operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale www.grimolise.it.

GRIM Scarl ribadisce la propria disponibilità verso l’utenza e ringrazia i cittadini per la collaborazione.