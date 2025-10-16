A Larino il seminario sui progetti Interreg Ipa South Adriatic

LARINO. Si terrà domani, venerdì 17 ottobre, dalle 10 alle 13:30, presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, il Seminario informativo dedicato ai progetti finanziati dal Programma Interreg IPA South Adriatic nell’ambito della Standard Call.

L’iniziativa, promossa dall’Autorità di Gestione del Programma, rappresenta un importante momento di confronto e formazione rivolto ai Lead Partner e ai Partner italiani dei progetti selezionati. L’obiettivo è accompagnare l’avvio ufficiale delle attività progettuali, fornendo indicazioni pratiche e strumenti operativi per garantire una gestione efficace, trasparente e conforme alle regole del Programma.

L’apertura dei lavori sarà affidata all’Assessore e Vicepresidente della Regione Molise Andrea Di Lucente, al Sindaco di Larino Giuseppe Puchetti e a Claudio Polignano, Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA South Adriatic. Seguirà la sessione tecnica curata dal Joint Secretariat, con gli interventi di Aurora Losacco, Project Officer, Mauro Novello, Coordinator, e Carmela Sfregola, Communication Officer.

Durante il seminario verranno affrontati i principali aspetti legati all’avvio e alla contrattualizzazione delle attività, alle procedure di rendicontazione e pagamento, all’ammissibilità delle spese e agli appalti pubblici, nonché alle modalità di comunicazione e visibilità dei progetti.

L’evento offrirà ai beneficiari l’opportunità di incontrare direttamente i funzionari del Joint Secretariat e di chiarire eventuali dubbi su questioni operative e amministrative, favorendo così un dialogo costruttivo e un approccio condiviso alla cooperazione transfrontaliera.

La partecipazione al seminario è gratuita, previa registrazione attraverso il modulo disponibile al seguente link: https://bit.ly/487cJuz.

Con un investimento complessivo di 41 milioni di euro, i 43 progetti sono stati selezionati tra 198 proposte e coinvolgono oltre 220 partner tra Italia (Puglia e Molise), Albania e Montenegro. Tra questi: 57 beneficiari pugliesi – di cui 30 capofila – 54 albanesi, 43 montenegrini e 33 molisani, con partenariati multilivello che coinvolgono Università, centri di ricerca, Enti di formazione, Camere di Commercio, Regioni e Comuni dell’area di Programma.

I progetti finanziati dal Programma abbracciano quattro grandi aree strategiche:

Competitività e innovazione : 10 iniziative per circa 9 milioni di euro, puntano a rendere l’area del Programma più smart, sostenendo imprese culturali e creative, produzioni cinematografiche, cluster artigianali transfrontalieri e soluzioni digitali in ambito sanitario .

: 10 iniziative per circa 9 milioni di euro, puntano a rendere l’area del Programma più smart, sostenendo . Sostenibilità ambientale : 16 progetti, con un investimento di circa 15 milioni, dedicati a prevenzione incendi, uso di droni e intelligenza artificiale per contrastare i disastri climatici, tutela della biodiversità e sperimentazioni di efficientamento energetico e fonti rinnovabili .

: 16 progetti, con un investimento di circa 15 milioni, dedicati a . Mobilità e connettività : 6 progetti, per circa 6 milioni di euro, mirano a rafforzare la mobilità urbana e rurale, la sicurezza nei porti e l’accesso alla rete TEN-T .

: 6 progetti, per circa 6 milioni di euro, mirano a . Inclusione sociale: 11 iniziative per oltre 10 milioni di euro, che offrono percorsi di formazione e lavoro per giovani, donne, NEET e persone con disabilità, valorizzando cultura, enogastronomia, turismo sostenibile, dialogo interreligioso e sport come strumenti di coesione e benessere collettivo.

“Con l’Infoday e le attività di formazione si apre ufficialmente la fase operativa dei 43 progetti – ha sottolineato Claudio Polignano, Autorità di Gestione del Programma. I beneficiari dovranno tradurre in azioni concrete gli obiettivi di innovazione, sviluppo sostenibile, integrazione sociale e connessione territoriale delineati dal Programma. Per il Programma Interreg IPA South Adriatic, i 43 progetti ordinari completano il percorso di sviluppo congiunto tracciato nell’area dell’Adriatico Meridionale nel periodo di programmazione 2021-2027. Il Programma ha infatti già finanziato 5 progetti strategici per un totale investito di 31,58 M€ e 40 progetti di capitalizzazione, con un investimento di quasi 8 M€, impegnando il 98% delle risorse a disposizione”.

Per saperne di più consulta il link: https://www.southadriatic.eu