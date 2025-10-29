A Larino la psicologia incontra il territorio

LARINO. Larino celebra il benessere psicologico con un appuntamento dedicato a mindfulness e psicologia, in programma giovedì 30 ottobre presso l’Istituto Omnicomprensivo “Magliano”, dalle 10 alle 12.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della Giornata Nazionale della Psicologia, che quest’anno ha celebrato il tema “La Psicologia è Pace”, vedrà i saluti istituzionali della dirigente scolastica dottoressa Emilia Sacco, del sindaco Giuseppe Puchetti e della vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise, dottoressa Antonella Petrella.

Seguiranno interventi sul tema della Mindfulness applicata all’alimentazione, con l’esperienza pratica guidata da Nicola Malorni, psicologo analista e presidente della cooperativa sociale Kairos, dal titolo: “Eating Mindfulness. Respirare di gusto: introduzione alla pratica della mindfulness”.

L’incontro rappresenta un’occasione per avvicinare il territorio alle pratiche psicologiche e promuovere il benessere individuale e collettivo, valorizzando il dialogo tra scuole, istituzioni e professionisti del settore.