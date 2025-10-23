A Larino l’omaggio a Fred Bongusto

LARINO. In occasione del novantesimo anniversario della nascita di Fred Bongusto, nella città di Larino, la Scuola di musica Villaggio delle Arti celebra uno dei suoi più amati conterranei con un evento speciale nella Sala Freda del Palazzo Comunale di Larino, sabato 25 ottobre 2025 alle ore 18.30.

Sarà un incontro tra musica, parole e memoria per rendere omaggio all’eleganza, al romanticismo e alla voce inconfondibile di un artista che ha portato il nome del Molise nel mondo.

Un momento di condivisione e affetto, per riscoprire insieme il fascino senza tempo delle sue canzoni e il legame profondo con la sua terra d’origine.