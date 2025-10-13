X
lunedì 13 Ottobre 2025
Cerca

A Montenero il seminario sull’infortunistica stradale

  • Redazione
  • Comunità, Foto

MONTENERO DI BISACCIA. Si terrà giovedì 16 ottobre, presso la sala consiliare del comune di Montenero di Bisaccia in Piazza della Libertà, un importante seminario formativo sull’infortunistica stradale organizzato dall’Anvu – Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia in collaborazione con il Comune di Montenero di Bisaccia.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per il Molise: l’Anvy, che torna in regione dopo circa 15 anni, organizza un corso di alta formazione rivolto agli operatori della Polizia Locale, con l’obiettivo di rafforzare la preparazione tecnica e normativa degli agenti impegnati sul territorio.

All’evento parteciperanno oltre 100 agenti provenienti da Molise, Abruzzo e Puglia, a conferma della rilevanza del tema e dell’interesse suscitato dal programma formativo.

I lavori saranno aperti alle ore 08:30 da Silvana Paci, Presidente Nazionale Anvu.

Questo appuntamento segna un importante passo avanti nella formazione specialistica delle forze di Polizia Locale, riaffermando l’impegno dell’Anvu e delle amministrazioni locali nella promozione della professionalità e della sicurezza stradale.