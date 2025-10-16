A Petacciato la campagna sulla sana alimentazione

PETACCIATO. Continua la campagna di sensibilizzazione ad un corretto stile di vita e, soprattutto, a una salutare alimentazione che il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna sta portando avanti da oltre due anni, attraverso incontri mirati a far comprendere la necessità di un equilibrio nell’alimentazione quotidiana.

Scenario del nuovo appuntamento, curato come di consuetudine dalla dottoressa Angela Moscufo, nutrizionista e socia del Lions Club vastese, è stato il Bioagriturismo Fattoria Di Vaira di Petacciato, che per l’occasione ha concesso uno dei suoi spazi per parlare anche della qualità del cibo biologico.

Infatti, la dottoressa Moscufo, oltre a delineare gli aspetti positivi di un’alimentazione salutare e a fornire puntuali informazioni circa la composizione ideale di una nutrizione quotidiana, si è soffermata anche sugli aspetti normativi legati al biologico e sull’igiene alimentare, sottolineando come ciò di cui ci nutriamo debba essere salutare e sano.

Alimentazione, idratazione, movimento, ma anche attenzione alla processazione e sofisticazione dei prodotti, con uno sguardo particolare ai giovani e agli anziani, sono stati i temi principali affrontati nella seguita esposizione della nutrizionista.