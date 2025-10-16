A Petacciato la campagna sulla sana alimentazione

PETACCIATO. Continua la campagna di sensibilizzazione ad un corretto stile di vita e, soprattutto, a una salutare alimentazione che il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna sta portando avanti da oltre due anni, attraverso incontri mirati a far comprendere la necessità di un equilibrio nell’alimentazione quotidiana.
Scenario del nuovo appuntamento, curato come di consuetudine dalla dottoressa Angela Moscufo, nutrizionista e socia del Lions Club vastese, è stato il Bioagriturismo Fattoria Di Vaira di Petacciato, che per l’occasione ha concesso uno dei suoi spazi per parlare anche della qualità del cibo biologico.
Infatti, la dottoressa Moscufo, oltre a delineare gli aspetti positivi di un’alimentazione salutare e a fornire puntuali informazioni circa la composizione ideale di una nutrizione quotidiana, si è soffermata anche sugli aspetti normativi legati al biologico e sull’igiene alimentare, sottolineando come ciò di cui ci nutriamo debba essere salutare e sano.
Alimentazione, idratazione, movimento, ma anche attenzione alla processazione e sofisticazione dei prodotti, con uno sguardo particolare ai giovani e agli anziani, sono stati i temi principali affrontati nella seguita esposizione della nutrizionista.
“Riteniamo che l’argomento sia di grande attualità, in un momento in cui aumenta il numero delle persone sovrappeso ed obese, soprattutto nella fascia di età giovanile – ha dichiarato il presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Antonio Muratore – e tante sono le patologie in aumento che potrebbero essere prevenute con un corretto stile di vita, in primis una sana alimentazione. Queste sono le ragioni che ci spingono a continuare lungo la strada della sensibilizzazione e dell’informazione corretta su queste tematiche”.