A Portocannone la mostra di Ibrahim Kodra

PORTOCANNONE. Sabato 18 ottobre alle ore 10:30, in concomitanza con la visita del Presidente della Repubblica d’Albania, S.E. Bajram Begaj, sarà inaugurata a Portocannone la mostra personale del Maestro Ibrahim Kodra, allestita nelle Sale del Circolo Culturale di Piazza Skanderbeg.

L’esposizione, intitolata “Dalla scultura alle forme del colore”, sarà visitabile dal 18 al 25 ottobre 2025 e rappresenta un importante omaggio a uno dei protagonisti più originali dell’arte del Novecento. Per l’occasione, le sale ospiteranno una selezione di opere provenienti da collezioni private, messe generosamente a disposizione da estimatori dell’artista. A loro va un sincero ringraziamento per la squisita collaborazione, l’attenzione e la cura con cui custodiscono e condividono i capolavori del Maestro.

Promossa dalla Fondacioni “Ibrahim Kodra” in collaborazione con il Comune di Portocannone, la mostra si inserisce nel progetto “L’arte di Kodra incontra la luce di Portocannone”, un percorso che intreccia arte, cultura e identità, celebrando l’incontro tra la poetica di Kodra e la luce mediterranea del territorio molisano.

L’iniziativa rappresenta non solo un evento artistico di grande rilievo, ma anche un simbolico ponte culturale tra l’Albania e l’Italia, rinnovando quel dialogo di bellezza e amicizia che Ibrahim Kodra ha saputo esprimere attraverso il linguaggio universale del colore e della forma.