GUGLIONESI. A sei anni dalla scomparsa di Michele Traglia, la sua famiglia lo ricorda con immutato affetto e profonda commozione.«Il tuo ricordo è sempre vivo- scrivono i familiari- ci accompagna nei giorni sereni e in quelli difficili, come un abbraccio che non svanisce mai».

Per l’occasione, giovedì 30 ottobre alle ore 9, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio nella Chiesa Madre di Guglionesi.

Un momento di raccoglimento per amici e parenti, che continuano a custodire nel cuore il ricordo di Michele, con tenerezza e amore eterno.