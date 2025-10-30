A Tavenna focus adolescenza e genitorialità

TAVENNA. Venerdì 31 ottobre, alle ore 17, presso la Mediateca Comunale di Tavenna, si terrà il secondo appuntamento del ciclo formativo “Ascoltare, guidare e conoscere l’adolescenza”. L’incontro sarà un’occasione di riflessione e confronto sul ruolo educativo dei genitori durante il delicato periodo adolescenziale dei figli.

L’adolescenza è una fase di cambiamenti profondi, in cui anche i genitori sono chiamati ad adattarsi a nuove modalità di relazione, tra autonomia emergente e necessità di guida. La dottoressa Fabiana Bolognese, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, guiderà i partecipanti nell’esplorazione di strumenti concreti per affrontare questa fase di crescita, favorendo dialogo e comprensione reciproca.

L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa L’Abbraccio, dal Consorzio Matrix e dal Comune di Tavenna, e si rivolge a tutta la comunità, invitata a partecipare attivamente all’incontro.

AZ