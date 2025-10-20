A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare e buona da mangiare”

TERMOLI. Venerdì 24 ottobre alle ore 16 si terrà il convegno dal titolo “Una mensa buona da pensare buona da mangiare” organizzato in collaborazione dall’Arsarp, Regione Molise e Comune di Termoli.

L’intento è di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’Ambiente nell’ambito dei Servizi di ristorazione scolastica in linea con quanto indicato nel Decreto del 18 dicembre 2017 emesso dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute.

Saranno presenti per un saluto il sindaco Nicola Balice e l’assessore all’Istruzione Mariella Vaino.

Interverranno Francesca Rocchi vicepresidente Foodinsider che parlerà di “Mensa e territorio: la mensa come motore di sviluppo locale”, Mauro Lazzari presidente della Cooperativa Sociale Santa Fucina che interverrà su “Come nasce un patto di comunità che valorizza le mense pubbliche, il cibo sano e l’agricoltura locale”, e Luca Benegiamo Sindaco di Giuggianello, presidente dell’Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo che porterà al tavolo dei relatori l’esperienza degli otto comuni dell’Unione delle Terre di Mezzo che hanno scelto di condividere una politica alimentare e l’hanno resa con il cuore di una nuova strategia comunitaria di rigenerazione territoriale.

Modererà l’incontro Loredana Pietroniro funzionario Arsarp.

L’incontro si terrà nella sala consiliare del Comune di Termoli.