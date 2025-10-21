Addio a Claudio Monaco

TERMOLI. Si è spento all’età di 76 anni Claudio Monaco, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Lo ricordano con amore la moglie Gabriella, i figli Massimiliano, Marco e Alessandro, le nuore Rosella, Mimma e Jessica, i nipoti Beatrice, Claudia, Michelle e Paolo e tutti i parenti.

I funerali si sono svolti mercoledì 22 ottobre nella Chiesa Santi Pietro e Paolo Apostoli a Termoli.

In memoria di Claudio, la famiglia invita chi lo desidera a sostenere la Lilt Cb, anziché inviare fiori, come gesto di solidarietà e ricordo.