Addio a Luigi Di Gioia

TERMOLI. Ne vogliamo ricordare la cordialità con cui ci accoglieva al banco, anche se ci pervade un senso di tristezza. Si è spento oggi, a 65 anni, Luigi Di Gioia, titolare della rivendita Gibè, nella zona dell’ex pretura.

Era ricoverato all’ospedale San Timoteo da ieri. A darne l’annuncio triste, la compagna Lorella, i figli Luca e Marco, la sorella Sandra e il fratello Roberto, assieme agli altri familiari. Cordoglio da Termolionline alla famiglia Di Gioia. I funerali avranno luogo sabato mattina, alle 11, nella chiesa del Carmelo.