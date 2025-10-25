Addio a Michelina Rucci

TERMOLI. Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere ha colto di sorpresa l’intera comunità termolese. Nel tardo pomeriggio, presso la Casa del Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, è venuta a mancare Michelina Rucci, moglie del noto uomo di sport termolese Nunzio Cucoro.

Michelina era una donna stimata e conosciuta da tutti per il suo carattere solare, la sua forza d’animo e la sua grande umanità. Insieme al marito aveva aperto un’attività dedicata ai prodotti caseari e tipici locali, che per anni è stata un punto di riferimento per i termolesi e per l’intero circondario.

Donna di altri tempi, Michelina ha sempre retto la famiglia con amore e determinazione, crescendo i figli e oggi seguendo con orgoglio anche i nipoti. Nunzio, impegnato da sempre nel mondo dello sport — prima da calciatore e poi da dirigente — era spesso fuori casa, ma lei non ha mai abbassato la guardia.

E questo è il segno più grande: perché in una famiglia l’uomo è importante, ma se manca la Donna, quella con la “D” maiuscola, tutto rischia di sgretolarsi.

Michelina è stata tutto questo: il cuore pulsante della famiglia, il punto fermo per Nunzio, per i figli Antonio e Manuela, e per i loro bambini che oggi la piangono con infinita gratitudine e amore.

Cara Michelina, con te se ne va un altro pezzo di quella Termoli autentica, fatta di valori, sacrificio e sorrisi sinceri.

Buon viaggio.

Alla famiglia, e in particolare all’amico Nunzio, ad Antonio e Manuela, giungano le più sentite condoglianze dalla redazione di Termolionline.

I funerali si terranno sabato 25 ottobre alle ore 16 presso la Cattedrale di Termoli.

Michele Trombetta