Addio alla signora Antonia Colecchia, il cordoglio dell’Oipa

TERMOLI-TAVENNA. L’Oipa di Termoli si unisce al dolore del dottor Mauro Blardi. La sezione Oipa di Termoli, nelle persone di Angela Annecchione e Luigina Campanaro, esprime le più sincere e affettuose condoglianze al dottor Mauro Blardi, veterinario dell’Asrem, per la perdita della cara suocera Antonia Colecchia, vedova Crecchia, venuta a mancare all’età di 79 anni.

I funerali si sono svolti ieri, sabato 18 ottobre, alle ore 16, presso la Chiesa Madre di Santa Maria di Costantinopoli a Tavenna. «Collaborando quotidianamente con il dottor Blardi, ne conosciamo la dedizione, la sensibilità e il valore umano. In questo momento di lutto, ci stringiamo a lui e alla sua famiglia con rispetto e affetto».